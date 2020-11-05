公司註冊處指查冊可涵蓋採訪要求　運輸署稱申請要求沒實質改變

香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲被控於車牌查冊時作出虛假陳述，涉嫌違反《道路交通條例》，下周二(10日)在粉嶺法院提堂，事件引起各界關注。現時不同政府部門的查冊系統申報要求都不同，公司註冊處指進行查冊的目的其中一個選項，即查冊目的是為了確定該公司、其董事或其他高級人員、或其前董事（如有的話）的詳情，可以涵蓋記者就新聞報道進行搜集資料。

當局自2016年5月起，引入有關進行查冊目的聲明的安排，防止從公司登記冊所取得的個人資料遭濫用，並確保公眾的合法知情權不會受到任何影響，《個人資料（私隱）條例》亦適用於如何使用從公司註冊處公眾登記冊取得的個人資料。根據公司註冊處紀錄，過往未有違反聲明使用目的的投訴或檢控個案。

此外，運輸署的表格以往有提供選項，讓記者聲明查冊作「其他」用途，但該選項早前已取消，被質疑是否要限制新聞自由。運輸署回應則指，自去年10月起，將申請目的改為「其他有關交通及運輸的事宜」，是為了讓申請人清楚明白證明書上所載的資料，只用作與交通及運輸相關事宜，對申請要求沒有實質改變。

運輸署表示，以往及現時版本的申請表，清楚列明申請人知悉車輛登記細節證明書提供的個人資料，應用作與交通及運輸事宜有關的事務上，根據《道路交通規例》，運輸署署長需要在費用獲繳付後，向申請人提供一份列明詳情的證明書。至於當局是否按保安局要求作出有關修訂，運輸署未有回應。