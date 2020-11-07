Dr.東：生活習慣影響壽命　32%港人少菜少郁動響警號

都市人工作忙碌，普遍有飲食失衡、缺乏運動等不良生活習慣，晚年因此患上慢性疾病的風險亦會提高。衞生防護中心新一期《非傳染病直擊》介紹了早前一項針對都市人生活習慣的研究，發現有32%接受調查的本港成年人同時有兩種或以上的不良生活習慣，最常見是蔬果攝取量與體能活動量不足。衞生防護中心引述外國研究稱，有4種或以上不良習慣的人，死於心血管疾病及癌症的風險較一般人高兩倍，呼籲大眾正視健康。

衞生署在2018年至2019年間進行了一項全港住戶統計調查，訪問逾5900名15歲及以上的香港居民，調查他們的健康數據與生活習慣。結果顯示，在18歲或以上的成年人當中，蔬果攝取量不足、體能活動量不足、有吸煙習慣和經常飲酒的比率分別為95.5%、16.8%、13.5%和9.0%。高達32%的成年人同時有上述兩種或以上的不良行為。

中心引述世界衞生組織流行病學的研究指，人類4大不良習慣包括不健康飲食習慣、缺乏體能活動、吸煙及飲酒，與他們患上非傳染病和死亡風險高低息息相關，這類疾病包括心血管疾病、癌症、二型糖尿病和慢性呼吸道疾病等。英國一項研究亦指，具備這4類不良習慣的人士，相比一般人死於心血管疾病和癌症的風險高兩倍，而死於其他疾病的風險亦高3倍。

衞生防護中心呼籲市民培養健康生活習慣，又指不良習慣亦可以改正，如每日進食蔬果和定期進行體能活動，可將心肌梗塞的患病風險降低40%；如果同時戒煙，更可將風險降低逾75%。中心又指出，面對當前新冠肺炎疫情大流行，採取健康的生活模式可增強人體免疫力，降低感染新冠肺炎及嚴重疾病的風險。

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