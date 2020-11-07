北角投注站內設冰室　馬迷指觀賽更有氣氛

北角投注站內的冰室有電視可觀賞馬匹晨操及賽事。(黃仲民攝)

為提升馬迷投注體驗，香港賽馬會於北角電氣道的投注站加入餐飲元素，於原本投注站一角開闢成冰室，馬迷預先訂座後，賽馬日時可整日留在冰室區域，邊享用美食、邊觀賞賽事。冰室平日則用作普通餐廳用途，場內亦設有貴賓房。有馬迷表示以往投注後需前往附近茶餐廳，長期逗留或會遭人白眼，現時投注站增設冰室，令觀賽更有氣氛，更表示日後會再來。

北角電氣道投注處在上月中起於2樓增設永勝冰室，設有100個座位，亦有一間10人座位的貴賓房。整個冰室內設有7部自助售票機、3個櫃位，讓馬迷可隨時投注，冰室牆上亦配備多個大屏幕電視，方便觀賞賽事。

冰室會根據投注站的開放時間營業，馬迷可於賽馬日前，到網上或親身訂座，每人繳付180港元，即可全日在餐廳指定位置觀看賽事，並包一餐膳食。馬迷可預先預約未來8場賽事，現時明日(8日)賽馬日的訂座率已有7成滿。至於非賽馬日，餐廳亦會如常開放予市民用餐。

買馬50年的譚先生表示，餐廳開張第1天已前來，對新設施感興奮，指以往投注後到附近茶餐廳觀看賽事，會因長期逗留遭茶記員工白眼，但說：「依家入場前、散場後都可以坐喺度(冰室)，唔阻住人做生意。」他又稱，在冰室觀賞賽事氣氛不錯，「好多人一齊嗌」，希望日後其他投注站亦可增設類似設施。

另一馬迷蘇先生亦指，以往在投注站買馬後，要企足20分鐘看賽事，現時有餐廳開張會較方便，日後會約朋友前來觀賽，但他嫌180港元的費用有點貴。市民黎先生亦指新設施方便馬迷，不用在投注期間四出「搵食」，相信在賽馬日可吸引馬迷光顧。