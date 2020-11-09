男子為推銷賣「裝修棍」「電警察電槍」　判囚32個月

警方在「放蛇」行動中買到的電槍伸縮棍。

警方去年發現有人在網上登廣告兜售電槍及伸縮警棍等武器，遂派員佯裝買家接洽，賣家宣稱有「手足」曾使用伸縮棍「裝修」中資銀行，並指電槍可供學生被捕時電擊警察使用。放蛇警趁相約交易時將賣家拘捕，再揭發他利用旺角一間遊戲機中心的儲物間作為武器倉庫，內藏大批示威常用裝備。被捕31歲男子今日（9日）在區域法院承認無牌經營槍械及管有違禁武器兩罪，被判監禁32個月。

報稱無業的31歲被告趙梓烽，承認在香港無牌經營槍械的業務，即12支電槍；他亦承認管有違禁武器，即21支伸縮警棍。

案情指，去年10月25日，警方發現被告在Facebook貼文兜售不同款式的伸縮警棍，圖文並茂形容伸縮棍為「裝修棍」，並稱大量購買者可獲折扣，遂派人「放蛇」喬裝買家接洽。

被告在手機訊息中提到，有「手足使用伸縮棍打中國銀行」；又透露有電槍出售，威力「可以電暈一隻牛」，甚至表示「傳聞警察一分鐘可以瓜」。

此外，被告又提及「警察暫時未被電過，未被社會關注」、「誰有勇氣去電警察，有機會上頭條」。他更表明部分型號的電槍威力太大，只售予學生被捕時使用。

去年11月1日，被告相約「放蛇」警見面交收，以1.2萬多港元售出20支伸縮警棍及10支電槍。交易完成後被告當場被捕。

警方及後揭發被告以月租3000港元，租用旺角一間遊戲機中心的儲物室儲存武器，在該儲物室內搜出5支伸縮警棍、2支電槍、41對手套、27個面罩、20個防毒面罩、58個濾芯及27個護目鏡。

被告即場向警員表示：「阿Sir，我幫人送貨㗎咋，我咩都唔知⋯我爭落好多卡數，所以賣呢啲嘢賺錢，唔係諗住害人」。他在錄影會面中又透露，因欠30萬港元卡數，才從「淘寶」入貨，深圳帶回香港轉售。至於儲物室內的裝備，則是供應給建築或裝修工人。

辯方求情時強調被告對警察無敵意，他只是一名機會主義的商人，冀藉社會事件作宣傳口號，以吸引購買者。辯方又指，被告為支付母親及祖母的醫藥費才欠卡數，最終愚蠢犯案。被告亦撰信求情指，因對法律無知，以為有關武器在內地可作自衞便等同合法。

法官姚勳智表示，涉案武器數量不少，被告為了圖利犯案，案情嚴重。而本案發生在多個社會事件的背景下，難以想像武器若流入不法分子手中，會對別人造成有多嚴重的後果。