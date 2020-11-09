灣仔8.31暴動案8被告全部無罪　律政司提出上訴

香港社工總工會理事陳虹秀等8人被控於去年8月31日在灣仔參與暴動，案件在區院審訊後，法官沈小民先後裁定8名被告全部無罪釋放。律政司早前已就陳虹秀的無罪裁決提出上訴。據她在Facebook專頁透露，律政司亦決定就餘下7名被告的無罪裁決提出上訴。

案中除陳虹秀外，其餘5男2女被告分別為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬。他們被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，與其他身份不詳的人參與暴動。龔梓舜另被控管有汽油彈和伸縮警棍。

法官在控方舉證完畢後，於今年9月29日裁定針對陳虹秀的表面證據不足，先判她無罪釋放，而餘下7名被告也於10月31日獲判無罪。不過，法官的判決理據惹起爭議。

法官在判詞中指出，法庭不應把穿黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結，因會有機會冤枉無辜的人，做法危險。他並指在當下的情況，穿白色或其他顏色的人都可參與暴動，選擇服飾的顏色只是個人喜好。

法官又指，當晚的情況毫無疑問並非香港常見的現象，但對某些人來說，當晚或許是難得的歷史時刻，不排除有人出現在現場見證歷史，若他們不希望被人誤會為暴動者因而遮蓋容貌，又或帶備防護裝備避開催淚煙，是可以理解，也屬無可厚非。