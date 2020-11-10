機構與浸大研消毒燈　近距離照1分鐘可殺99.9%新冠病毒

新冠肺炎疫情持續，防疫用品必不可少，有機構與香港浸會大學合作推出一系列UV-C LED消毒燈，其中一款的消毒燈僅重72克，方便外出使用。機構引述研究報告指，在2厘米距離下照射1分鐘，就可以殺滅99.9%新冠病毒，而大腸桿菌更只需在2厘米距離下，照射3秒後即可消除99.9%。

浸大生物系助理教授張嘉龍表示，多項研究證實，UV-C會破壞病毒基因組的結構，團隊利用偽病毒模型，將「假新冠病毒」在消毒燈下照射1分鐘，證實可殺掉高達99.9%的病毒，已被「廢武功」的假病毒移植到人體細胞後則無法「生存」。張解釋指，因「真病毒」需要透過申請方可獲取，且需更高規格的實驗室才能夠進行實驗，又指利用「假病毒」作生物醫學研究是十分常見，由於病毒無法正常複製，因此可安全使用。

Life In Motion行政總裁嚴子杰指，為免用家皮膚及眼睛長期受到UV-C燈的照射，產品配有人體智能安全感應器，當燈光向上或檢測到人體移動時，將自動開啟暖白光LED燈。該機構本身專門生產LED照明及顯示屏，他表示，因應疫情需要，3個月前構思消毒燈的想法，又指為方便市民外出使用，消毒燈設計輕巧及時尚，實用且大眾化。