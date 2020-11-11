逾2600名新入職公務員簽署效忠聲明　暫未有人拒簽被終止聘任

去年反修例風波中被捕的示威者，不乏公務員，被外界質疑其政治中立問題，港府其後「補鑊」，要求今年7月1日或之後入職的公務員簽署聲明擁護《基本法》。公務員事務局局長聶德權今（11日）在社交網站透露，今年7月1日至10月12日期間，有2600多名公務員已簽署有關聲明，至今未有公務員因不簽署而被終止聘任。

聶強調，根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區，以及對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任，受聘人須明確知悉並接納這些責任。如準受聘人拒絕簽署聲明，其部門或職系首長應視之為不符合聘任條件，所提出的有條件限制的聘任亦相應失效。

對於全國人大常委會今日通過關於立法會議員資格問題的決定，聶表示，有關決定釐清在「一國兩制」下，參選或出任香港特區政治體制內公職人員須符合擁護《基本法》、效忠香港特區的法定要求和條件，認為這是基本的政治倫理。

公務員事務局今年10月12日曾向各政府部門發出通告，要求所有在今年7月1日或之後加入政府的公務員簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區，以及對特區政府負責，作為聘用條件的一部分。而在發出通告當日已經入職的有關人員，亦須簽署聲明。