毆清路障女護士　婦被斥目無法紀囚17周

去年10月有示威者在旺角堵路，一名女護士移除路障期間遭人「私了」圍毆，警方事後拘捕兩名女子，經審訊後，其中被指撐雨傘掩護示威者的一人早前獲判無罪，當庭釋放；另一名涉嫌扯女事主頭髮的女子則被裁定參與非法集結罪成，連同她早前承早前已承認的普通襲擊罪，今（12日）在西九龍法院被判監17星期。裁判官鍾明新指，雖然沒有證據顯示被告有預謀犯案，過程中她也沒有使用武器，但認為被告的行為目無法紀，具悔辱及攻擊性，判刑需具阻嚇性。

兩名女被告依次是盧綺敏（41歲）及朱珮賢（42歲）。盧被控於去年10月13日，在彌敦道和亞皆老街交界參與非法集結，及在彌敦道襲擊女事主何潤姿。朱則被控於同日在彌敦道與旺角道交界，對何的身體施以嚴重傷害。

被裁定兩罪罪成的盧綺敏，據背景報告顯示，她在案發前在旅行社工作，事後已被解僱，並轉為任職區議員助理。盧向感化官承認犯案，稱不滿事主搬走路障，認為對方剝奪示威者的權利，現已感到後悔，希望向事主道歉。

獲判無罪的無業婦朱珮賢今沒有到庭，其代表律師替她申請訟費，指片段中不見被告指罵事主，又形容被告當時是向有需要的人伸出援手。控方則反對申請，指被告開遮的行為可疑，在審訊前卻未有就此解釋，屬自招嫌疑。不過，裁判官認為被告有權保持緘默，不認為她有自招嫌疑的行為，因此批出訟費。

裁判官早前裁決時指，現場片段顯示盧綺敏曾與何爭搶鐵欄，盧又踩着竹枝以阻止何將之搬開，認為盧並非路過，反而是聯合他人去欺負何，故裁定盧罪成。至於朱珮賢方面，由於其位置較接近勸喻施襲者和保護事主的一方，亦未見朱有指罵何，加上有手機紀錄證明朱是為了找女兒才到現場，因此判朱無罪。