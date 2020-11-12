阻礙警長拘黑衣人表證成立　區議員許銳宇保釋等候裁決　

沙田區區議員許銳宇在去年7月14日沙田大遊行後發生的警民衝突中，被指妨礙一名警署警長拘捕疑人，他否認阻差辦公罪，案件今天（12日）在沙田法院開審。裁判官裁定案件表證成立後被告選擇不自辯，也不傳召任何證人，案件押後12月3日裁決，期間被告准繼續保釋，因疫情關係，不用再到警署報到，但要居於報稱住址。

32歲被告許銳宇被控於去年7月14日，在沙田新城市廣場阻礙警署警長葉克勤執行職務。

葉克勤供稱，事發晚近十時他與其他防暴警奉命進入新城市廣場維持秩序，當時有大批示威者叫囂及擲物，警方則施放胡椒噴霧及揮警棍，期間葉看見到一名黑衣男子用傘襲擊其他警員，葉與隊員上前拘捕該黑衣人時遭反抗，黑衣人的衣物被扯爛，葉最後要拉著他的內褲，被告身穿黃色背心和手執揚聲器，並用身體阻礙葉，最終黑衣人逃脫，葉基於安全考慮，決定先撤退。

辯方盤問葉時指稱，根據庭上播放的事發片段，顯示一名黑衣男子上身赤裸遭多名防暴警用警棍揮打，而被告在現場只想調停及令事件降溫，根本無接觸過葉，即時有接觸，也只是意外觸碰。辯方又指，被告無任何妨礙警員的意圖，即使有，也是微不足道的程度，因現場已有大量群眾在「搶奪」涉案黑衣人。

葉同意「無論點啲人（群眾）都可扯走佢（黑衣人）」，亦同意被告的阻礙「同其他拯救黑衣人嘅人相比係輕微啲」。