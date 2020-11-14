東涌試行首個公營房屋組裝合成項目　料明年動工

首個公營房屋組裝合成項目預計在2021年展開，2024年完成。運輸及房屋局局長陳帆今（14日）發表網誌指，隨着科技發達，現時建築技術已可以將工序轉移到廠房生產線，再將組件運送到工地裝嵌，未必要將所有施工程序限制在工地內進行，故局方將轄下的一個位於東涌99區的先導項目，引進「組裝合成」建築法，為首個公營房屋組裝合成項目，望更有效率興建公營房屋及過渡性房屋，為有需要的市民提供適切居所。

陳稱，房屋委員會的預製技術，一直由平面走向立體，由60年代開始在16層高屋邨採用預製組件，至90年代起，房委會公屋項目已經採用預製外牆、預製樓梯和半預製樓板等組件。直到2002年的葵涌工廠大廈重建項目，更引進「新型預製組件組合建築法」。而即將引進的「組裝合成」建築法更有多項優勢，包括施工不受天氣影響，加强進度管理、品質控制及安全施工等，同時有效減低對勞動力的依賴，提升工地生產力。

是次先導項目「東涌第99區公營房屋發展項目」 (「東涌99」)，為一幢12層高共240個單位的住宅大廈，為香港首批採用混凝土「組裝合成」建築法的項目。「東涌99」位於新填海區，土地較為平坦及寬闊，相鄰亦有空地可以提供物流和臨時儲存地方，屆時可全面評估實施「組裝合成」建築法時的各種事宜，如大量組件交付、儲存、現場安裝物流等安排。先導項目完成後，房委會會進行全面成本效益分析。

陳續指，「組裝合成」建築法靈活便捷，政府目標興建的1.5萬個過渡性房屋單位中，除現有住宅樓宇改建的項目外，餘下超過1萬個單位，都會以「組裝合成」建築法為基礎，部分項目或會按地盤限制、臨時基建的規模等，考慮使用預製組件或現澆混凝土。

他又指8月底開始入伙，全港首個組合社會房屋「南昌220」共89個單位，採用鋼結構組裝合成興建，由組裝至取得「入伙紙」的佔用許可證，前後只用了約8個月時間，將繼續深入研究及評估「組裝合成」建築法。