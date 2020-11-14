港府防疫3大漏洞　尼泊爾領館人員免檢引爆第4波

港府入境檢疫漏洞百出，早前便發生有機組人員或豁免人士獲放行回家其後確診，而且港府至今仍未設定點酒店予檢疫人士隔離，惟現時本港流行「Staycation」(留港渡假)，檢疫人士或與普通市民同住，增加交叉傳播的風險。此外，現時「熔斷機制」仍設同一航班有5名或以上乘客中招，或連續2班相同航線的航班有3名或以上乘客確診才禁飛，令本港輸入個案接踵以來，第4波疫情一觸即發。

翻查資料，本月10日，有哈薩克貨機機組人員因屬獲豁免人士身份，毋須等待病毒檢測結果，便獲准許回家，惟後來確診，更將病毒傳染給其家庭成員。

此外，同日亦有尼泊爾航班抵港，機上7人證實確診，其中一名30歲尼泊爾領事館女職員，同樣因屬豁免檢疫人士身份，毋須到酒店進行隔離檢疫，返回位於紅磡的住所後確診。

回顧本港第3波疫情，當時也與海員豁免檢疫有關；顯示港府仍未取汲教訓，任由豁免人士在社區內播毒。

此外，港府早前宣布中國以外，所有地區抵港人士必需在酒店進行強制檢疫；惟港人近月喜歡到酒店Staycation，酒店方不會主動告知有否檢疫人士入住該酒店，檢疫人士與普通市民同住，不排除在使用公用設施而交叉感染致「中招」。而現行的熔斷機制仍未收緊，料輸入個案有增無減。

●本港入境措施防疫漏洞：

●機組人員等豁免人士毋須等待病毒結果便放行

●缺乏提供定點酒店予檢疫人士隔離，增加交叉傳播風險

●同一航班有5名或以上乘客中招才禁飛，致輸入個案接踵以來