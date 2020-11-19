舞蹈室Starlight Dance Club現群組爆發　最少6人染疫

香港新冠肺炎疫情反覆，今日(19日)新增12宗確診個案，包括2宗源頭不明，其中1宗源頭不明個案患者為一名75歲女商人，個案編號為5487，居港島東半山司徒拔道，公司在中環一號廣場。衞生署衞生防護中心指，病人於本月16日發病，曾於本月14日下午3時至5時，到過灣仔駱克道353號舞蹈室「Starlight Dance Club」跳舞，由於另有5名初步陽性患者曾去過該俱樂部，兩名導師亦曾去上環「Heavenly Dance」教授跳舞，擔心或已出現群組爆發。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「Starlight Dance Club」有4000多平方呎，主要提供一對一跳舞指導場地，當日需購票才可進入使用場地，場內亦分枱就座，現場有音樂伴奏，雖不設到會服務，惟有人攜帶食物到場，而茶水間亦有飲品。

張續指，衞生署正與主辦單位取得當日出席名單，暫未知到場人數，呼籲於本月14日曾到過該處所的市民與當局聯絡，並安排檢測。