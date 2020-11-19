反修例示威跟傅振中爭執　鍾翰林被控侮辱國旗非法集結

因涉違反國安法被還押中的前學生動源召集人鍾翰林，去年5月14日被指在立法會示威區刑毀撐政府團體「保衛香港運動」的一支五星旗，案件今（19日）在東區法院開審，控方在開審前申請改控被告侮辱國旗罪及新增一項非法集結罪，被告否認全部罪。控方傳召「保衛香港運動」主席傅振中出庭作供，但他表示其實看不到被告搶旗。

控罪指，現年19歲被告鍾翰林於2019年5月14日凌晨，在立法會綜合大樓指定示威區，無合法辯解而公開及故意玷污或侮辱國旗；以及在同一地點參與非法集結。

傅振中作供時，一度誤說當日他與成員是到場「支持反修例」，他稱當時在示威區外鐵馬欲掛橫額，但遭包括被告在內的反對派人士挑釁辱罵「x你老母死狗公」等，雙方起爭執。傅稱其後見到被告將一支五星旗扔到地上，但他看不到搶奪過程，只見到事後(支旗）似俾人搶過，（旗杆）拗斷過、拗屈咗」。

傅接受辯方盤問時再指，因立法會保安「太過軟弱，無維持秩序，縱容佢哋（反對派人士），畀佢哋行過黎」，才會發生當日衝突，他表示已經常就此投訴立會保安。對於當日被罵「收錢死全家」，傅直認：「我哋民間團體梗係有戶口收捐款支持運作，呢句廢話黎」，但又強調團體成員是「自發行出來㗎」。

辯方指，當時被告一方有成員遭傅的一方搶去背囊，被告只想奪回背囊，並無搶過五星旗，他其後將旗擲地只因避免有人被旗杆所傷，傅不同意。