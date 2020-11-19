海關多區打擊公屋訂購私煙　共檢370萬元貨拘95人

香港海關今年9月展開代號「迅雷」的執法行動，打擊在公共租住房屋內進行的電話訂購私煙活動，並於上月27日至昨日(18日)進行第二階段代號「迅雷II」的行動。兩階段打擊公屋內電話訂購私煙活動的行動中，海關共檢獲約145萬支懷疑私煙，估計市值約370萬港元，應課稅值約270萬港元，共95人被捕。

海關指出，在為期3個星期的第二階段行動中，海關在全港各區共檢獲約90萬支懷疑私煙及4000支懷疑未完稅加熱非燃燒煙草產品，估計市值約230萬港元，應課稅值約170萬港元，並拘捕68人。

第二階段行動中，海關人員分別於各區共偵破66宗相關案件，包括香港仔、北角、觀塘、黃大仙、深水埗、葵涌、大埔、粉嶺、上水、元朗和屯門，並檢獲上述懷疑私煙及懷疑未完稅加熱煙。其中，海關人員搗破7個懷疑利用公屋單位作私煙儲存的倉庫，及2個位於元朗新田的懷疑私煙儲存倉庫，並扣查6輛懷疑用作分銷私煙的車輛，並拘捕59男9女，年齡介乎15至89歲。所有案件已作出適當跟進。

至於第一階段行動中，海關檢獲約55萬支懷疑私煙，估計市值約140萬港元，應課稅值約100萬港元，27人被捕。

海關表示會繼續根據情報分析，加強打擊不同層面，包括跨境走私、儲存分銷及販賣的私煙活動，如發現有公屋單位涉及有關罪行，會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。