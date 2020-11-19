12港人涉偷渡扣押在深圳　首次有家書曝光

12名涉嫌違法港人於今年8月偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所。有組織今日(19日)聲稱，該12名港人中有7人近日向家屬寄出手寫家書，信中提及他們在看守所內「食好瞓好」，睡眠充足，亦可看書和做運動，叫家人不用擔心。但組織引述家屬稱未能直接聯絡該12人，對信件內容存疑。

「12港人關注組」於在網上公開兩封家書，當中一封信署名鄭子豪，於上月21日撰寫，提及其現時身體健康，在自守所內過得很好，每日3餐吃得很飽，而且味道不錯，亦可以每日睡眠9小時，其餘時間可以看書、做運動，晚上更可以看電視，甚至稱其犯下的偷渡罪是非常輕的罪名，叫家人不用擔心。另一封沒有署名的信件，亦指其在看守所內沒有被人打，「食好瞓好」。

關注組又聲稱，另外有人在家書中聲稱已自行委託「官派律師」，已與律師會面，又問家人是否曾參與記者會，要求家人在接受傳媒訪問時「草草帶過」，並要求家人不要北上探訪。關注組又說，家屬相關信件的字迹與其認識的類似，但認為信中有簡體字，行文亦有異樣，加上至今無法與該12人直接溝通，對信件內容存疑，因此，重申家屬要求內地允許家屬委託的律師會見當事人，讓家屬與當事人直接對話，以及吿知官派律師姓名及聯絡方法，並提供委託文書。