疫情肆虐創科嘉年華改網上舉行　中大研發癱瘓病人行走裝置

為推動本港創新科技發展，創新科技署下月將舉行「創新科技嘉年華2020」，屆時將展出多項本地創新發明及科研成果，亦會舉辦一系列工作坊及講座。創科署署長潘婷婷今日(20日)表示，政府一直積極培育本地創科人才及在社區推廣創科文化，冀展覽能提供一站式平台，展示各界的創科成就。

嘉年華將於12月23日至31日舉行，因應疫情關係，當署將改以網上進行，公眾可免費參與各項推廣創新科技的互動和教育活動，包括本地發明及研究成果展覽、創科工作坊及網上講座等，冀讓市民了解創新科技對香港未來發展的重要性，從而培養更多相關專才。

展品之一是香港中文大學機械與自動化工程學系教授廖維新團隊研發、用於步行輔助的穿戴式外骨骼。此裝置按人體工學和生物力學設計，採用多功能磁流變驅動器和獨特彈簧驅動結構設計，可幫助癱瘓病人站立和行走，同時能自動調節輔助水平，以鼓勵還有小部分下肢力量的病人自己行動，幫助他們康復。

廖維新表示，裝置現正在沙田威爾斯親王醫院等進行臨床測試，將來亦能應用在中風患者身上，會視乎其病況的嚴重程度，把將置由25公斤大幅減輕至不足1公斤，期望能將裝置「帶入屋」，協助病人重拾日常生活。

展覽亦包括香港學生科學比賽的得獎發明，取得高中組冠軍的是來自宣道會陳朱素華紀念中學中六學生張才進、方家豪和黃諾謙，他們以大半年時間研發出「C.A.R.D. — AR愛心玩具識別學前讀寫障礙學童」，以AR技術、圖片識別技術和3D打印技術製作立體玩具，為潛在讀寫障礙的學童進行測試，以及早為患者進行治療。

3人表示，計劃在考完文憑試後，在程式中加入人工智能技術，進一步識別學童的專注度和接受測試時的情緒等，令測試更加準確。