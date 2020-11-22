工會調查揭84%低風險強積金產品跑輸通脹　倡設保證回報計劃

本港通脹情況嚴重，有工會調查發現強積金實施20年，有84%的較低風險強積金產品跑輸過去20年通脹，提倡港府應另設「通脹+1%」保證回報強積金計劃。工會強調，政府有責任確保打工仔的供款不會蝕本或被通脹蠶食，更要讓他們「有得揀」，透過政府另設保證回報強積金計劃，保本增值，亦有助吸引更多自僱人士登記。

工聯會強積金關注組副召集人唐賡堯表示，疫情下經濟環境轉差，不少人因此失業，關注組早前調查發現，6000多名在職並有供強積金人士，約58%不認同強積金可保退休生活，近65%不滿強積金回報，超過72%人指追不到通脹是不滿原因。

另一副召集人鄧家彪強調，一般打工人士大多欠時間和知識管理強積金組合，因此會傾向選擇風險較低、能夠跑贏通脹的產品。惟他們發現截至今年10月底的數據，比較38隻與強積金同期誕生並至今仍在市場的保守基金、現金基金及保證基金產品，發現此類低風險產品扣除開支比率後，推出至今的20年，其年率化回報只介乎0.34%至3.27%，與同期1.8%通脹相比，有32隻基金跑輸通脹，比率高達84%。

工聯會理事長兼關注組召集人黃國建議保證回報與通脹或外匯基金回報掛鈎，回報率設定為香港6年複合通脹率加1%，又或外匯基金6年複合回報率，屆時能達致跑贏通脹兼可分享外匯基金投資收益。關注組指已去信約見財經事務及庫務局，反映有關建議。