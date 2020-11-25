施政報告：涉反修例案青年倘認罪有悔意　警或採取改過自新措施

警方願意考慮對18歲以下、有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，採取讓其可改過自新的措施，如警司警誡或簽保守行為。

去年的反修例風波一發不可收拾，數千人被捕，法庭的裁決亦多次惹來外界質疑。特首林鄭月娥於新一份《施政報告》重申，支持警方嚴正執法，強調面對法律無人可享有特權。她又提到，至今已有逾2300人被檢控，但警方願意考慮對18歲以下、有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，採取讓其可改過自新的措施，如警司警誡或簽保守行為，但強調涉案人士必須承認其罪行。

林鄭提到，過去一年多，香港經歷社會動盪，有人鼓吹「違法達義」致出現暴力行為，社會秩序和法治遭到嚴重破壞，市民人身和財產安全亦受到威脅，強調要扭轉這個局面，當局須嚴正執法，只要有證據顯示任何人犯法都要面對法律制裁，無人可享有特權。

她又指，在反修例風波中被檢控的2300多人，大部分案件已推入司法程序。對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視乎情況考慮採取讓其可改過自新的措施，例如以警司警誡或簽保守行為來處理，強調前提是該未成年人士需承認他犯錯的行為。

對於法庭裁決連番遭到質疑，林鄭強調公平審訊和正當程序是法治的必要元素，形容司法機關的角色舉足輕重，重申法官履行職責時，只會以法律條文和法律精神為依歸，不受任何干涉。不過，當事人仍能對法官裁決提出申訴，而公眾更能向司法機構投訴個別法官的公正性和行為。