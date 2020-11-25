專家料未來2周確診人數續升　促當局保持措施一致性

新冠肺炎疫情持續失控，有專家預料未來2星期，確診個案數目仍會上升，甚至會陸續出現死亡個案。因應疫情，港府再度收緊社交距離措施，專家促當局要保持措施一致性，以免令市民不理解，影響他們對防疫工作的信心。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目中指，第4波疫情較第3波來得急速、兇猛，預料未來2星期，確診個案數字仍會上升，呼籲當局要謹慎找出密切接觸者，以免有走漏的情況。他又提及與跳舞群組相關的人士，縱然現時檢測呈陰性，稍後亦有機會發病，建議當局要求他們重複檢測。

曾又指，政府公布收緊社交距離措施，是想向市民發出訊息，應在非常時期減少非必要社交活動，但部分毋須關閉的場所，或會令市民誤會這些地方無風險，令人蜂擁而至。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(25日)在電台節目中亦提到，跳舞群組有一半是60歲以上，擔心2、3星期後，會陸續出現死亡個案。何亦質疑，政府防疫措施做得慢，收緊措施後未有向市民充分解釋，令市民不理解，對防疫工作信心打折扣，促當局要保持措施一致性。但他表明，收緊社交距離措施，雖然會對經濟有影響，但若不盡早控制疫情，本港將傷亡慘重。

至於政府推出手機應用程式「安心出行」協助追蹤工作，何認同進度較慢，並稱政府或要以某種形式，強制或提供誘因令市民使用程式，他表明若然太少人用，成效會差。