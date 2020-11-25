施政報告：擴大長者牙科服務資助　包杜牙根及鑲二次假牙

港府會在「禁毒基金」下預留額外3億港元，為有精神需要人士提供支援。

港府今日（25日）發布最新一份施政報告，擴大「關愛基金」長者牙科服務資助範圍，包括資助移除牙橋或牙冠和杜牙根服務，並為已享用計劃服務最少5年並年滿75歲的長者提供第二次免費鑲配活動假牙。消息人士指，以往計劃惠及超過50萬名65歲或以上的低收入士，共有7萬人享用過該計劃。

施政報告提及有鑑於去年社會事件及今年新冠肺炎疫情關係，市民精神健康受到影響，故在「禁毒基金」下預留額外3億港元，為有精神需要人士提供針對性及持續的支援。政府消息人士指，相關計劃會進行3年，每年花費約1億港元，細節仍在商討中。

消息人士引述中文大學研究，該研究於本年6至7月進行，發現本港精神健康指數僅得45.12分，低於合格水平，當中有54.5%表示受社會爭議有關，顯示社區精神健康需要加強關注，計劃會與社區組織合作，現時仍然與精神健康委員會商討細節。

消息人士又指，會放寬乳癌篩查範圍，將年齡限制放寬至44至69歲及有風險人士，包括親屬本身有乳癌，從來沒有懷孕或懷孕時間比較遲等。

此外，港府和醫院管理局於2019年年初推出措施優化「撒瑪利亞基金」和「關愛基金」醫療援助項目的經濟審查機制，以減輕病人家庭的藥費負擔。現時「撒瑪利亞基金」和「關愛基金」醫療援助項目分別涵蓋48及34種藥物，港府繼續按既定機制增加兩個基金下涵蓋的藥物及放寬現有藥物的臨床準則，以加強支援癌症病人及不常見疾病患者的需要。