QS亞洲大學排名出爐　港大跌出三甲再輸星洲

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）昨日（25日）公布最新的2021年亞洲最佳大學排名，本港再次輸給新加坡，新加坡國立大學連續3年獲評為亞洲最佳大學。香港大學更跌出三甲，排名下降1位至第4位，而本港7間上榜大學表現一般，其中僱主評價分數欠佳。

2021年QS亞洲最佳大學排名比較亞洲18個地區合共650間大學，按11項指標排名，包括學術聲譽、僱主評價、論文引用次數、師生比例、國際教員比例及國際學生比例等，以反映學術地位、畢業生就業能力、研究質素、網絡存在、校園國際化以及國際合作多元化。

本港有7間大學上榜，其中香港地區排名最高的大學是香港大學，但排名較去年下降1位，跌至第4名。QS指，香港大學在國際教員及國際學生比例、以及學術交流方面表現卓越。

其餘6間上榜本港大學，除城市大學躍升1位至第18位外，另外5間均表現一般。科技大學及理工大學分別維持在第8位及第25位，中文大學下跌3位至第13位，浸會大學亦下跌6位至第64位，嶺南大學跌幅最大，按年下跌7位至第120位。

評論指標中有一項為僱主評價，本港大學整體的僱主評價分數欠佳，以香港大學為例，僱主評價分數僅為95.96分，於僱主評價中全亞洲排名僅為第19位。至於去年曾爆發校園衝突的中文大學及理工大學，僱主評價分數亦欠佳，分別為84.75分及72.25分，僱主評價排名跌至第26位及第52位。

至於全亞洲排名十大，仍以新加坡國立大學為首，該大學連續第3年獲評為亞洲最佳大學，中國清華大學排名上升至第2名，而上海交通大學及馬來亞大學則首次進入前十名。

表：QS 2021年亞洲區十大大學排名

2021年●2020年●學府名稱

1●1●新加坡國立大學

2●4●清華大學

3●2●南洋理工大學

4●3●香港大學

5●6●浙江大學

6●7●復旦大學

7●5●北京大學

8●8●香港科技大學

9●13●馬來亞大學

10●17●上海交通大學