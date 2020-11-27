Dr.東：微創VBT手術治嚴重脊柱側彎　增患者脊柱活動度

兒童及成人均有機會患上脊柱側彎，以青少年特發性脊柱側彎最常見。本港兒童發病率為3.5%，常見於女性，且多出現在10至18歲的學童身上，至今病因不明。有私家醫院引入VBT技術進行的非融合脊柱側彎手術，為患者術後保留脊柱活動度，加快康復。有關手術適合患有嚴重側彎但仍有生長空間的患者，料每年有10至20名患者適合此手術。

脊柱側彎為脊柱的三維變形，從正面呈側向彎曲，脊骨向左或右彎曲，呈現「C」形或「S」形。此病通常在發育期間惡化得最快，即使患者發育完畢，仍有機會持續惡化至成年，甚至老年。港怡醫院骨科專科醫生關日康表示，目前常用治療方法包括觀察、佩戴支架及融合脊柱側彎手術。惟支架因佩戴時間長易造成不便，治療成功率亦僅約7成，部分患者最終仍需接受手術。融合脊柱側彎手術亦對正發育的青年有負面影響，包括術後脊柱變得僵硬及降低活動度，影響脊柱生長。

港怡醫院引入VBT手術為脊柱嚴重側彎約45度至80度、仍處於發育時間的患者，從脊柱側面每節脊椎水平處放入鈦螺絲釘，其後再利用非剛性帶VBT連接螺絲釘，逐漸矯正患者的脊柱彎曲。該院脊柱健康中心總監張文智表示，對比傳統手術，VBT手術住院時間較短，術後疼痛較輕微，併發症相對較少，復原亦較快。然而，手術仍需視乎患者的柔軟度及發育空間，未必所有青年患者都適合。

今年14歲的子蘊年初進行VBT手術，她指以往行動及運動均沒有異樣，但去年尾在學校進行身體檢查後，發現脊柱側彎超過50度，情況嚴重，需馬上進行手術。經醫生評估後，發現其骨齡仍有相當大發展空間，於是為她進行VBT微創手術。術後3日，子蘊已可下床，不需要依靠扶手自行走路，脊柱側彎角度減至10度，日常活動及運動回復正常。

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