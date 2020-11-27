撤回所有開位申請惹質疑　議員轟政府做法不君子

立法會內務委員會今午(27日)召開會議，有議員關注政府撤回議案的手法，質疑是「真撤回」還是「假撤回」，會否留待在財政預算案上審議，更斥政府做法不君子，要求政府當局澄清。

議員陳克勤認為，議員審議政府開設職位的議案是以「是其是、非其非」、「實事實辦」的態度，如沒有需要一定不會支持，質疑政府是否打茅波，欲將開位建議放在《財政預算案》內容上，更斥做法是不君子，認為應堂堂正正提交議案，不要做小動作，要求政府澄清。

另一名議員葉劉淑儀表示，最近政府多次撤回開設職位的建議，關注政府是真正撤回議案，還是會留待在財政預算案上審議，又指議員僅對部分項目有意見，若有需要不妨先提交予立法會審議。議員謝偉銓則指，多個首長級開設職位的議案因黑暴事件而遭拖延，對於政府重新檢視相關職位是否有需要是有必要，但認為有需要加快，不應再拖延。

此外，因應政府取消4名民主派議員的資格，其餘10多名民主派議員總辭抗議，並退出所有立法會的委員會，內會今就政府帳目委員會、議員個人利益監察委員會及議事規則委員會空缺進行重選，其中獨立謝偉俊成為政府帳目委員會副主席、民建聯議員葛珮帆成為議員個人利益監察委員會副主席、民建聯議員張國鈞成為議事規則委員會副主席。

至於新成員方面，民建聯劉國勳、建規界謝偉銓成為政府帳目委員會委員；新民黨葉劉淑儀、工聯會黃國健、民建聯黃定光成為議員個人利益監察委員會委員；金融界陳振英、經民聯盧偉國、民建聯葛珮帆、新民黨葉劉淑儀成為議事規則委員會委員，全數在沒有競爭下當選。