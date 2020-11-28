被指報道人身攻擊鄭國漢　嶺大編委收校方警告一周內修改

嶺大指編委會數篇貼文「內容不準確、帶有誤導成分，或涉及人身攻擊」。

嶺南大學學生會編輯委員會昨（27日）在社交網站發文指，該會接獲學生服務中心職員來電，指校長鄭國漢最近留意到編委報道對其作人身攻擊，威脅如一周內未作修改，或將交由紀律委員會處理。

嶺大編委本周四(26日)在社交網站專頁發布一則題為「政府設20億望吸納外國及內地研究人才 鄭國漢即發新聞稿撐⁣⁣」的貼文，並附上演員鄭則士在電視劇中伸脷的畫面，字幕寫上「不停地舔呀舔的」，該演員的眼部、手部則被加上「鄭國漢」及「政府」字眼。貼文又附有「嶺藍大學」和「大家知唔知鄭國漢係美國人」等標註。

嶺大回覆東網查詢指，校方發現編委會最近在社交媒體的數篇有關大學的貼文「內容不準確、帶有誤導成分，或涉及人身攻擊」，或令公眾誤會，以及影響嶺大及嶺大學生的聲譽和編委會的公信力，故提醒編委會注意並更正，又指校方會按需要，根據既定程序啟動學生紀律程序。

八大均設有學生紀律委員會，但對學生的紀律處分罰則各有不同，根據嶺大官網顯示，學生紀律委員會專責檢視學生有否違反校規或行為不檢，並可向校方建議適當紀律處分。