新增5個病毒檢測中心　今起陸續投入服務

新冠肺炎第4波疫情來襲，政府增加病毒檢測的數量，由今（28日）起逐步開放5個新檢測中心，令檢測中心增至9間。新增的中心分布5區，其中荔景社區會堂於今日開放、屯門兆麟、粉嶺和興社區會堂則於明日(29日)開放，坑口及油塘社區會堂會於下周一(30日)投入服務。東網記者今（28日）前往荔景社區會堂，發現早上約有40多人排隊等候檢測，現場亦設有分成3條隊伍供指定人士排隊，有市民指新開的荔景社區會堂地點較偏僻，相信較少人會進行檢測。

首次進行檢測的葉先生指，家人因有病需要到入住私家醫院，故為求安心亦前來檢測。他稱選擇荔景社區會堂因地點偏僻，而且今日才開放，相對較少人。他又指社區檢測僅需240港元，外面進行私人檢測收費至少要1500港元，價錢相對實惠。

吳小姐稱居住大廈有確診者，因工作要求需要完成檢測才可以上班。她曾考慮利用郵局領取樣本瓶作檢測，但因擔心自行進行檢測結果存疑，故前往社區會堂進行檢測。而且在社區會堂在24小時內能夠獲得結果，認爲又快又方便，而同住女兒則會跟隨學校進行檢測。