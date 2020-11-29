政府考慮將公職人員宣誓涵蓋至其他界別　包括教育界

政府日前公布新一份《施政報告》，行政長官林鄭月娥今早(29日)出席一個電視節目時，承認坊間對這份《施政報告》反應一般。林鄭透露當局會考慮未來將公職人員宣誓涵蓋至其他界別，包括教育界在內，惟需要釐清與政府有關的公營機構，例如資助學校或資助福利團體等，是否應涵蓋在有關條例當中，但未有具體回應未來有哪些人或教師需要宣誓。

林鄭指，就公職人員宣誓涵蓋範圍方面，目前要釐清兩種看法，一是涵蓋與政府有關的公營機構，二是涵蓋所有行使政府賦權的人士，初步認為條例毋須僅為向政府提供服務的人，否則將會有數以百萬計人士需要宣誓。

她回應有關改革通識科的問題時，強調中央並無下達有關命令，重申通識科過去一直備受爭議，家長擔心教科書和試題不夠客觀、持平。她又指並非不能討論時事，但強調討論要有正確基礎。

中學生未來需要就通識科到內地考察，被問到會否保證曾參與反修例事件的學生不會因而被捕，林鄭重申有關計劃旨在令學生更了解內地最新發展，重申自己保護學生；又相信當局亦難以安排正被通緝的學生到內地。