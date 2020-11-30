消息指今屆工展會將會取消　有廠商呻血本無歸

疫情持續，政府進一步收緊防疫措施。消息指，原定在12月12日舉行的工展會將會取消，有廠商透露預備入貨的訂單全數被取消，現時血本無歸。廠商會未有否認消息，但指會於明(12月1日)交代最新安排。

有不願透名的廠商向東網記者透露，今晚收到最新消息指原訂下月12日開幕的工展會將會取消，而原先預備入貨用作工展會買賣的海味訂單全數被取消。該名廠商哭訴指，全年生意已大受疫情影響，原先打算透過工展會「打個和」，惟目前血本無歸，盼政府能夠再度補貼業界，共度疫情。一向是工展會「常客」的安記海味有限公司總經理潘權輝則指，目前尚未收到工展會取消的消息，預料明早會有最終定案。

今屆工展會原定在今年12月12日至下年1月3日，於維多利亞公園舉行。廠商會發言人指，留意到特區政府已公布，公共娛樂場所由本周三起，須按照最新的第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，關閉14天，廠商會將於明日交代第55屆工展會的最新安排。

因應疫情已取消多個展覽、活動，貿發局原定在12月16日在灣仔舉行的書展亦因疫情反彈而最終延期至明年7月。