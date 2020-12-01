聚集期間被搜出煙霧餅兼不同武器　男導師罪成囚15月

警方在元朗大馬路驅散聚集人士期間，截停一名興趣班男導師，搜出煙霧餅、雷射筆、伸縮棍和插上鐵釘的膠管等物品，他被控管有炸藥、在公眾地方管有攻擊性武器和管有物品意圖摧毀或損壞財產共3罪，受審後今（1日）在屯門法院被裁定罪成。裁判官指案情嚴重，涉案武器可分別用作近距離和遠距離攻擊，最終判他入獄15個月。

55歲姓麥的被告，被控於2019年11月15日，在元朗青山公路的行人路管有11個煙霧餅、一支伸縮棍、一支行山杖及兩個可發出雷射光束的裝置。他也被控管有一條連着一顆鐵釘的改裝膠管、62顆鐵釘及40條膠管。

辯方求情稱，被告是熱心助人，本質善良的人，他並非為了自己而犯案，但明白不論目的為何，方法錯了就是錯了，知道要承擔責任，可是希望法庭考慮到被告患有愛滋病，可以讓他盡快重投社會，照顧雙親。

裁判官判刑指，涉案煙霧餅沒有爆炸效果，殺傷力較低，故就該罪判被告入獄6個月。至於涉案武器並非隨手可得之物，顯示被告早有準備，指控罪原意是要保障社會安全，防止有人使用武力解決糾紛，加上案發時有人群聚集，涉案武器可分別用作近距離和遠距離攻擊，所以判被告入獄15個月。餘下的鐵釘和膠管，裁判官指若將裝有鐵釘的膠管放在馬路，會令汽車不能開動，造成不便，故判被告監禁9個月。裁判官認為15個月監禁已足夠反映案件嚴重性，故下令3罪刑期同期執行。

被告早前自辯指，煙霧餅實為他從網上購入的滅蚊片，案發時他打算送給朋友使用；雷射筆則是用於教學；行山杖其實是相機腳架；伸縮棍則是用來擋開攻擊。他另打算使用鐵釘和膠管自製障礙物，以防野貓進入他家中後遭狗隻咬死的事件再次發生。

裁判官裁決時拒絕接納被告說法，指被告因有滅蚊需要而購入兩盒共20個的滅蚊片，但卻打算將逾半送贈一名不相熟、亦未有上庭作供的朋友，另外被告亦知道點燃該些「滅蚊片」的方法與一般蚊香不同，故不接納被告說法。裁判官續指，沒證據顯示被告在案發時人身安全受威脅，加上他身處人群聚集之處，故裁定該些物品是用作傷人之用。此外，被告聲稱為保護野貓才設置障礙，但使用的障礙物同樣具有殺傷力，於理不合，故同樣拒絕被告說法，裁定他罪成。