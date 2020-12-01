網上學習長望螢幕增近視機會　醫生促學生望遠物做操護眼

香港新冠肺炎疫情持續，大批市民在家工作、網上學習，對眼部的負擔隨之增加，尤其是眼部發育未成熟的兒童及青少年。有機構透過生動有趣的動畫、漫畫、歌曲，以及一系列活動，推廣疫下防疫及護眼知識。

香港傑出青年協會、亞太眼科醫學雜誌、亮睛工程慈善基金聯合舉辦全港校園「戰勝COVID」及疫下護眼大行動。籌委會主席林順潮醫生指出，學生網上學習時，眼睛需長期看着電腦螢幕，眨眼次數減少，增加淚水揮發，容易導致雙眼疲勞，也會增加近視的機會。他建議學生在課節之間眺望最少20呎遠處，且看綠色的事物，以放鬆雙眼。如環境狹窄，可在身前置一面鏡子，目觀身後的事物，令眺望距離增加一倍。

另外，林又建議閱讀書本時，應維持30厘米距離，看螢幕則保持70厘米距離。學生也可恒常做護眼操，以活動及放鬆眼部肌肉。針對網上教學，他建議老師縮短授課時間至30分鐘左右、下課時提醒學生放鬆雙眼，且在學生回校上課時，減少追趕進度，多進行戶外活動，加強學生的防疫、護眼意識。

籌委會聯合主席陳建強醫生介紹指，活動內容包括口罩設計比賽、T恤設計比賽、防疫及護眼知識網上問答比賽、活動主題曲演繹比賽等。得獎者有機會獲得平板電腦等獎品，並在疫情後免費參加「大灣區創新科技學生考察團」，參觀騰訊、華為等企業。是次活動也創建了一網站，提供一站式抗疫資訊。家長可與子女一起參加上述活動，增進親子關係。