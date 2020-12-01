逼長毛剪短髮被裁性別歧視 懲教署研男女同剪短
2020年12月01日 18:30
東網電視更多新聞短片
終審法院於上月底就懲教署規定男犯頭髮必須剪短裁定長毛終極勝訴。
終審法院於上月27日裁定社民連成員「長毛」梁國雄終極勝訴，指懲教署規定男性囚犯頭髮必須「盡量剪短」的常規令，構成直接性別歧視，違反《性別歧視條例》。消息人士透露，懲教署開始就法庭判決研究不同方案，包括一視同仁讓男女囚犯同留短髮，本周開始檢查女性囚犯頭髮長度，評估受影響程度；惟當知道有可能被剪去保留多年的長髮，不少女囚犯反應激動，紛紛質問為何為了一個長毛，而影響一向相安無事的做法。消息人士估計，現時法庭的判決會掀起另一輪的司法覆核。
長毛於2011年一次論壇衝突事件中，被法庭裁定刑事毀壞和擾亂秩序罪成，他於2014年6月上訴失敗後，需即時入獄服刑4星期，懲教署在他入獄首晚執行監獄規則，將其「招牌」長髮剪短，令他一夜間由「長毛」變「短毛」。他出獄後提出司法覆核，挑戰該規則。雙方經過6年的法律訴訟後，終審法院作出上述判決。
消息人士指，鑑於讓囚犯在獄中流長頭髮，會帶來嚴重的衞生及管理問題，例如長髮可被黑幫用作標記、打交時扯頭髮、用來遮掩違禁品，甚至用長髮自殺或自殘等，故對懲教人員來說會帶來相當大的困難。據悉，懲教署正就法庭判決研究不同方案，包括一視同仁讓男女囚犯同留短髮，並點算現時女囚犯留長頭髮的數目，發現現時約1600名女性囚犯，約一半人是留長髮，當她們知道有可能要剪短頭髮，情緒顯得相當激動，反問為何要為一個長毛牽連甚廣。
終院應早前懲教署提出的要求，未有即時頒發命令，並給予懲教署14天的限期，就判令的細節和訟費等事宜，向終院呈交書面陳詞，梁之後有14天時間回應，懲教署再有7天時間作最後回應。