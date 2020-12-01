逼長毛剪短髮被裁性別歧視　懲教署研男女同剪短

終審法院於上月27日裁定社民連成員「長毛」梁國雄終極勝訴，指懲教署規定男性囚犯頭髮必須「盡量剪短」的常規令，構成直接性別歧視，違反《性別歧視條例》。消息人士透露，懲教署開始就法庭判決研究不同方案，包括一視同仁讓男女囚犯同留短髮，本周開始檢查女性囚犯頭髮長度，評估受影響程度；惟當知道有可能被剪去保留多年的長髮，不少女囚犯反應激動，紛紛質問為何為了一個長毛，而影響一向相安無事的做法。消息人士估計，現時法庭的判決會掀起另一輪的司法覆核。

長毛於2011年一次論壇衝突事件中，被法庭裁定刑事毀壞和擾亂秩序罪成，他於2014年6月上訴失敗後，需即時入獄服刑4星期，懲教署在他入獄首晚執行監獄規則，將其「招牌」長髮剪短，令他一夜間由「長毛」變「短毛」。他出獄後提出司法覆核，挑戰該規則。雙方經過6年的法律訴訟後，終審法院作出上述判決。

消息人士指，鑑於讓囚犯在獄中流長頭髮，會帶來嚴重的衞生及管理問題，例如長髮可被黑幫用作標記、打交時扯頭髮、用來遮掩違禁品，甚至用長髮自殺或自殘等，故對懲教人員來說會帶來相當大的困難。據悉，懲教署正就法庭判決研究不同方案，包括一視同仁讓男女囚犯同留短髮，並點算現時女囚犯留長頭髮的數目，發現現時約1600名女性囚犯，約一半人是留長髮，當她們知道有可能要剪短頭髮，情緒顯得相當激動，反問為何要為一個長毛牽連甚廣。

終院應早前懲教署提出的要求，未有即時頒發命令，並給予懲教署14天的限期，就判令的細節和訟費等事宜，向終院呈交書面陳詞，梁之後有14天時間回應，懲教署再有7天時間作最後回應。