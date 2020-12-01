運輸署明起暫停即時申請櫃位　海事處服務同受影響

本港疫情進入第4波，政府明(2日)起實施在家工作，各部門服務亦因而作出相應調整，以防病毒持續擴散。運輸署今(1日)公布由明起至15日暫停部分櫃位服務、駕駛考試服務會暫停；海事處亦指會在相關時間暫停牌照、船員考試發證、驗船等服務。

運輸署指，從12月2日至15日起，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將會暫停即時申請的櫃位服務，會繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。網上預約續領駕駛執照、車輛過戶等每日名額將會增加，署方呼籲有需要市民透過網上登記預約服務，開放預約期間維持10星期。另外，原定安排在本月2日至15日期間的駕駛考試服務（包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試）將會暫停，駕駛考試排期服務又會暫停，直至另行公告。

海事處則表示，油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務，將由明日起暫停至本月15日。已預約的服務及考試安排將會另行通知。