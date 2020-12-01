新居屋雍明苑電鑽短路釀火警　住戶恐結構受損難安居

近日入伙的將軍澳新居屋雍明苑，昨晚(11月30日)7時許，上址潤明閣14樓一單位突然起火冒煙，並且傳出爆炸聲，消防趕至出動1條喉及1隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄，事件中幸無人受傷。據悉，起火原因疑為電鑽的電線短路，並且燒着雜物造成火勢蔓延，事件無可疑。

西貢區區議員黎煒棠曾經到場了解情況，他指由於具備防火功能的原裝大門發揮作用，火警中同層同翼單位未遭殃及，惟涉事單位及其對上數層的外牆及窗戶仍遭嚴重熏黑，管理公司會聯絡受影響單位住戶檢視情況，尚待作出善後跟進。

起火樓層今晨(12月1日)有清潔工人洗刷清理，起火單位門戶上鎖緊閉，大門及對出地面有明顯熏黑痕迹，有擔心新居受火警影響的業主，亦返回現場查看情況，得悉單位完好無缺才放下心頭大石。突如其來的火警令不少業主感憂心，有人怕事件令單位裝修工程受延誤，打亂遷入計劃，需要尋找暫住之所；有人則顧慮火警會損害樓宇結構，敦促房屋署採取措施，派員進行仔細檢測，才能讓住戶放心安居。

房屋署回應傳媒查詢時表示，起火單位已交付業主，火警原因有待消防處調查。該署已將個案呈交保險公司處理，署方及屋苑管理公司會繼續與受影響的業戶保持聯繫，以提供合適的協助。另外，雍明苑於今年10月底獲發佔用許可證，並於上月開始派發鎖匙將單位交付業主，目前約有1,250個單位已經派發鎖匙。除數伙被撤銷買賣協議外，屋苑其餘所有單位已全數售出。