DR美容針案　施針醫生麥允齡重審被裁定誤殺罪成

DR醫學美容集團2012年為女顧客進行名為CIK的療程，抽取客人血液經培植後再注射回客人體內，3名接受療程的女顧客其後出現敗血性休克，結果一死兩傷殘，為本港歷來最嚴重的醫學美容事故。被控誤殺的女醫生麥允齡（38歲）上次審訊時因陪審團未能達成有效裁定，案件需要重審，4男5女陪審團經過約7小時商議後，今日(1日)一致裁定她誤殺罪成，法官將她還押至明天(2日)下午聽取求情。

控罪指，麥允齡身為正式註冊醫生，代表DR集團施用一項名為CIK療程的產品時，違反謹慎責任，沒有採取多項合理謹慎的措施，因嚴重疏忽而非法殺死死者陳宛琳（46歲）。

案情指，死者陳宛琳是一名健康的婦人，卻購買涉事聲稱可增強免疫力的細胞因子誘導殺手細胞療程（簡稱CIK療程）。該療程本屬治癌療法，當時仍在臨床試驗階段，成效未經證實，但DR集團每次收費為59,500港元。

2017年10月3日，死者接受被告注射後感到不適，之後受到膿腫分枝桿菌感染出現敗血性休克，終於同月10日因致多個器官衰竭死亡。

另外兩名女傷者黃鳳群及王靜波亦於10月3日接受CIK療程，她們同樣出現不適需入院治療。她們雖然最終康復，但身體受到不同程度損害，其中王靜波更要截肢保命。

DR集團老闆周向榮及肇事實驗室男助理陳冠忠，於案件2017年首度開審時已被裁定誤殺罪成，分別被判監12年及10年。兩人均提上訴要求撤銷定罪或減刑，上訴庭於今年10月開庭審理後決定押後裁決。至於麥允齡，陪審團在原審時未能就她的罪責達成有效裁決，故需接受重審。