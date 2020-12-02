休班警攝示威者被「私了」　涉案男生被判勞教中心

休班男警去年9月25日晚在屯門市廣場遭「私了」，一名18歲男生承認參與非法集結，以及在審訊後被裁定普通襲擊罪成，今（18日）在屯門法院被判入勞教中心。裁判官水佳麗認同被告並非「壞細路」，但就質疑：「爭取公義卻容許人多蝦人少？私了是爭取公義？」告誡他要記住今次的教訓。

被告湯浩源(18歲)為一名學生，他承認於去年9月25日，在屯門市廣場3樓一店舖外參與非法集結。他並被裁定當日在該處襲擊男子黃少華罪成。

辯方求情稱，被告雖然為人鹵莽，但心地善良又人緣好，深得同學支持。他並患有過度活躍症和專注力不足，過去10年一直有服藥，情況已改善不少，但他為人容易衝動，往往會在事件發生後才會反思。

而他今次亦因憤怒衝動才犯案，沒想過其行為會令事件升級，對推了事主一事亦感到後悔。辯方指被告前後總共已還押約3個月，對他已有很大阻嚇，希望法庭讓他早日回校上課，日後升讀大學，裝備自己，為自豪的民族捍衞核心價值。

裁判官認同被告並非「壞細路」，但他小時候已知自己有過度活躍症，知道自己弱點所在，明白甚麼是觸發點，若是成熟的人，便應好好控制自己。裁判官指被告勇於認錯，但他在當日局面中確有相當角色，反問他：「爭取公義卻容許人多蝦人少？私了是爭取公義？」被告聞言只回應：「明白」。

裁判官又指，考慮到去年的社會氣氛，理解被告為何如此衝動，但勸勉他若有一腔熱血想為香港做事，更應好好管理自己，而非「拋頭顱，灑熱血，英雄式犧牲自己」，希望被告明白教訓，將來再做大好青年。