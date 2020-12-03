日出康城爆地盤群組　居民恐疫情擴散　區議員轟衞生署懶理

本港爆發第4波新冠肺炎疫情，近日將軍澳日出康城爆發地盤群組，有西貢區議員狠批衞生署懶理區內居民，指平時關於疫情的問題已經很難會見衞生署的官員，現在疫情下公務員在家工作，便更難找到人了，即使轉向當區民政事務處反映居民憂慮，處方也只表示代為轉達，覺得政府各部門只是互相「將個波踢嚟踢去」。

近日將軍澳日出康城9期第1座的地盤有3名工人確診，8人初步確診，雖然當局目前有強制地盤逾900名工人進行檢測，惟當區區議員張美雄指，近日接獲大量街坊投訴，擔心區內有小型爆發，促請衞生署到地盤周邊的民居派發檢測樽，及把通報機制更加透明化。

張表示，涉事地盤鄰近民居，而日出康城附近有多個地盤，而地盤工人本身具流動性，會穿梭於不同地盤間工作，加上他們亦有共用區內的商場設施，認為只向涉事地盤的人員派檢測樽並不足夠，促請當局擴大檢測範圍。此外，據他所知，相關的地盤群組的染疫人數正在擴大，而當區居民對此亦感到人心惶惶，希望當局早日回應他們的訴求。

自年初本港爆發疫情至今，張指連區議員也很難找到衞生署的官員反映區內的防疫訴求，數月來他們只有1次親身到區議會聽意見，估計現時第4波疫情爆發，在區議會因應疫情暫停開會、公務員在家工作的前提下，區議員將「更加搵唔到佢哋」。

張指出，即使有次把違反檢疫令外出的居家檢疫人士資料交予署方，署方也只表示會跟進，事後卻沒有任何進度回覆，令人質疑最終有否執法，狠批署方官員一直對區議員關於區內防疫的要求愛理不理。

張稱，早於本年7月已到衞生防護中心請願，要求當局提高通報機制的透明度，以及向確診者附近民居增發檢測樽，可惜情況在今波疫情仍未有改善，他計劃稍後再前往中心重申提出訴求。