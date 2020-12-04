4名新冠肺炎確診者曾到紅館欣賞張敬軒演唱會

衞生防護中心公布昨日（3日）新增90宗新冠肺炎確診個案，當中有4名確診者報稱曾到訪紅磡體育館觀看演唱會，而當日正是歌手張敬軒的演唱會舉行期間。

張敬軒舉辦是次演唱會為爆發疫情後首位於紅館舉行的歌手，面對疫情，主辦單位事前已做了不少防疫措施，當中包括於入口設置探熱器、放置酒精搓手液及職員提醒入場人士要保持社交距離等，而張敬軒亦於社交網提醒一眾歌迷不要在紅館後門聚集。

英皇娛樂表示接到有關方面通知，得知有4名新冠肺炎患者於潛服期間，曾經到場欣賞《張敬軒x香港中樂團 盛樂》演唱會演出。他們分別是11月22日( 坐位於 黃閘 第74段 ) 、11月27日 ( 坐位於紅閘 ，但該名觀眾忘記了段數)、11月28日(坐位於黃閘 74段 )

及11月29日 ( 坐位於黃閘 74段 )。

在演唱會進行期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均需戴上口罩及全場不能飲食， 每晚完場後立即作深度清潔。英皇收到消息後，為審慎起見，亦已迅速通知所有表演及工作人員，盡快進行檢測。

據了解張敬軒在演唱會期間接連有做檢測，而每日亦沒有和歌迷作身體接觸，亦曾勸籲歌迷為了安全起見，不要在後台等待。而軒仔會今天再去做檢測以策安全。