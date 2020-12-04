疫情打殘航空業　物流業界料貨運機位短缺影響新冠疫苗供港

新冠疫苗陸續面世，全球各地都爭相搶購疫苗，但疫苗的運送及冷凍裝置卻成為難題。有指，運輸及房屋局擬就疫苗供港成立跨部小組，東網正向運房局查詢。有本港物流業界則指，疫情打殘航空業，現時空運貨物機位比以往減少逾1半，疫苗供港料會受機位供應緊張影響，呼籲政府及早綢繆，以包機形式運送疫苗，確保疫苗供應暢順。

物流公司「其士美亞捷運」業務拓展總經理羅錦彪表示，新冠肺炎疫情令到全港空運貨物機位供應十分緊張，即使有航空公司改裝客機的客艙用以載貨，但由於部分航線停運，對整體貨運機位幫助不大。保守估計現時貨運機位比疫情爆發前減少逾1半。

羅續指，除日常貨物外，現時有防疫及醫療物資亦依靠空運，日後當新冠病毒疫苗投入市場後，相關疫苗運輸亦會分薄貨運機位資源，屆時機位價格可能會被搶貴，加重疫苗供應成本。他稱，承包貨機來運送疫苗將是全球大趨勢，促請港府盡量與航空公司商討，制訂疫苗空運供港的物流方案，確保疫苗能夠順利運抵本港。

針對有部分藥廠生產的新冠病毒疫苗，需要儲存在攝氏負70度的環境才能確保藥性穩定。羅表示，假如港府購買該款疫苗，本港可能不夠超低溫儲存設施用來存放該款疫苗，而疫苗由倉庫運往醫院及診所，亦可能因為環境溫度升高而影響藥性。但他補充，現時亦有另一些新冠病毒疫苗可存放於攝氏2至8度的環境下，相關溫度的儲存設施於本港仍算足夠，呼籲港府購入疫苗時必須考慮儲存條件。