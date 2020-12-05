增15間食肆上疫榜　4歲患者居大埔龍成堡

第4波疫情持續，衞生防護中心昨晚(4日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多15間食肆上疫榜，包括太子「芳華絕代」、黃埔聚寶坊「鮨文」等，確診者不乏居於豪宅的人士，其中4歲男童(編號6689)居於大埔低密度住宅龍成堡及48歲女患者(編號6670)居於何文田雅士花園3座。

根據衞生防護中心資料，一名51歲男患者(編號6216)曾於上月24日到訪位於黃埔聚寶坊、日本菜餐廳「鮨文」。位於旺角的泰國菜餐廳「芳華絕代」亦有一名54歲女患者(編號6158)曾於上月24日到訪。此外，日前有4名確診者曾到紅館觀賞本地歌手張敬軒演唱會，當中一名確診者居於匯璽2A期2B座。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●銅鑼灣時代廣場 三希樓

●銅鑼灣香港中央圖書館 Délifrance

●銅鑼灣華懋禮頓廣場 鈴木珈琲館

●灣仔胡忠大廈 大快活

●太古太古城中心 Banchan and Cook

●西環石塘咀市政大廈 海記海鮮大牌檔

●香港仔金香大廈 荷里活冰室

九龍

●深水埗福華街 老百姓火鍋刺身

●深水埗西九龍中心 凱日宴會廳

●旺角界限街36號 芳華絕代

●黃埔聚寶坊 鮨文

●尖沙咀帝樂文娜公館 Finds

新界

●大圍顯田村120號 香港仔財記魚蛋粉

●大圍顯田村119號 新發茶餐廳

●沙田新城市廣場1期 大家樂