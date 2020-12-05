竹篙灣檢疫中心環境差劣　檢疫人士凍到病須送院

本港近日天氣明顯轉涼，有區議員得悉有檢疫人士入住竹篙灣檢疫中心後面對禦寒物資及日用品不足等問題，當中不少檢疫者年老體弱，甚至有長者不堪捱凍須送院治理。區議員今(5日)直斥竹篙灣檢疫中心環境差劣，位置偏僻「食風」，冀望政府加強對檢疫院舍的支援。

葵青區議員郭子健表示，日前接獲檢疫人士求助，指因有家人確診而要入住竹篙灣檢疫中心，但中心卻一度未能提供暖風機、被鋪及枕頭等。他們致電衞生署提供的熱線亦打不通，郭指得悉當中有一位年屆七旬的伯伯最終於檢疫期間凍病，之後須送院治理。

郭子健形容檢疫人士一邊捱凍，一邊擔心染疫，可謂相當可憐。他質疑政府未為檢疫中心做好相應物資準備就不斷接收檢疫人士，又言連日疫情確診個案每日近百宗，未至於大起大落，當局應可掌握趨勢去調動物資，若發現物資短缺就應及早採購。他擔心此等檢疫人士因物資而困擾的情況只是冰山一角，敦促政府正視問題。

衞生署回應指，近日疫情非常嚴峻，新入住人士眾多，抱歉未必能夠及時回應檢疫人士的要求。而檢疫中心備有足夠的厚被、額外被子、暖風機以及額外電話卡，檢疫人士如有需要或希望家人送上物資，可向駐場民安隊職員提出，民安隊收到檢疫人士的要求時會盡速回應。該署又提到，竹篙灣檢疫中心內各檢疫單位的空調設有冷暖溫度調節功能，檢疫人士可作調校，或向駐場民安隊尋求協助。