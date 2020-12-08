《大嶼山保育及康樂總綱圖》出爐　擬建100公里長環大嶼遠足徑　

政府擬將大嶼山發展成本港度假勝地，計劃興建全長100公里的環大嶼遠足徑，並於大嶼山北岸興建海濱單車徑，連接欣澳至機場島，同時圍繞石壁水塘興建板道，以及在長沙發展水上活動中心等。另外，政府撥出10億港元資助大嶼山保育及推行改善地區工程，本月起接受申請。

土木工程拓展署向大嶼山發展諮詢委員會提交文件，交代該署轄下可持續大嶼辦事處制訂的「大嶼山保育及康樂總綱圖」內容。總綱圖提出多個發展主題，當中北大嶼的欣澳將發展成康樂樞紐，可舉辦大型體育賽事和水上活動，並藉着欣澳填海和興建P1公路的機會，由欣澳沿大嶼山北岸興建海濱單車徑連接至機場島。

南大嶼方面，除了保育該區的貝澳及水口外，當局將提升該區的越野單車徑，加強梅窩至狗嶺涌的接駁，並研究沿着石壁水塘興建板道，芝麻灣半島將會建露營場地，而擁有全長最長海灘的長沙，則會增設水上活動設施。

另外，政會已展開研究以改善大嶼山遠足徑及網絡，打算透過連接現有及建造新的遠足徑，整合出一條長達約100公里的環大嶼遠足徑。當局亦計劃活化東澳古道沿線鄉村，並研究為流經梅窩的幾條河溪做改善工程，更會檢視大澳接待旅客的能力。

除發展計劃外，政府設立的10億港元「大嶼山保育基金」，資金將對分成兩半，分別資助保育項目和小型地區改善工程。其中，資助保育項目的基金公開接受本港慈善機構、本地註冊非牟利公司及本地專上教育機構申請，申請資助金額為25萬港元，申請涉及「保育管理協議」、「研究」及「教育和參與」，資助上限分別1300萬、250萬及200萬港元，年期由2至3年不等；而小型地區改善工程的申請資助上限則為3000萬元。

資助保育項目基金本月起接受首輪申請，當局預計明年第3季前申請審批結果；而小型地區改善工程，當局則預計最快明年上半年展開。