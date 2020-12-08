環團推算今年有15.6億個口罩流入海洋　料花450年才能分解

全球疫情反覆，口罩使用量龐大，造成的污染問題亦隨之湧現。有海洋保護組織發表最新報告，推算今年全年海洋上充斥著約15.6億個口罩，需要長達450年時間才能分解成微塑膠，同時對海洋生物和生態產生負面影響。報告呼籲各國政府推行鼓勵使用可重複使用的口罩的政策，並要求人們負責任地處理口罩。

海洋保護組織OceansAsia今日（8日）發布的一份名爲「海灘上的口罩 Masks on the Beach」報告，研究新冠肺炎疫情對海洋塑膠污染的影響。研究報告採用今年全球口罩生產量為520億個，保守損耗率為3%，每個口罩平均重量為3至4克，從而推算出將有15.6億個口罩被棄置或流入海洋，這將導致額外的4,680至6,240公噸的海洋塑膠污染。

負責報告研究的OceansAsia研究總監Teale Phelps Bondaroff指出，研究所指的15.6億個口罩流入海洋或只是冰山一角，因受到疫情大流行的影響，塑膠棄置量亦大幅增加，例如人們愈來愈依賴外賣食品，許多司法管轄區都規定市民在公共場所佩戴口罩，個人防護設備的生產已經擴大，個人防護設備的浪費也急劇增加。但與此同時，一些旨在源頭減費的措施，如固體廢物收費、膠袋稅檢討，已經被延遲、暫停或取消。

OceansAsia營運總監Gary Stokes指出，一次性使用的口罩是由各種熔融塑膠製成的，由於其成分、污染及感染的風險，故很難回收利用。然而，當它們被胡亂棄置時，或廢物管理系統不堪重負時，這些口罩污染就會進入海洋。

Gary Stokes分別於今年3月及11月在本港索罟群島的海灘拾獲大量的棄置口罩，當中包括不少外科口罩及N95口罩。據Gary在Facebook11月底所發的貼文指，當日他在長約100米的海灘上，短短一小時內便拾獲了約54個口罩，情況與3月相似。

他指出，海洋塑膠污染正在破壞海洋，威脅著海洋生物及生態環境。據估計，塑膠污染每年導致10萬隻海洋哺乳動物和海龜、100多萬隻海鳥以及更多的魚類、無脊椎動物和其他動物死亡，它還對漁業和旅遊業產生了負面影響，每年給全球經濟造成的損失估計為130億美元。"

報告要求人們盡可能佩戴可重複使用的口罩，負責任地處理口罩，並減少使用塑膠。報告還呼籲各國政府通過增加罰款來阻止亂扔垃圾，並教育公眾以負責任的方式處理口罩，開發一次性塑膠口罩的可持續替代品，並執行旨在鼓勵使用可重複使用的口罩的政策，盡力減低一次性口罩污染。