《環時》記者機場遇襲被指未有受驚　官：係咪要失禁先叫驚

內地《環球時報》記者付國豪去年8月在香港機場遭人禁錮和襲擊，「佔旺女村長」畢慧芬等4人被控暴動、非法集結、非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害等罪名，今日(8日)在區院續審。案件踏入結案陳詞階段，辯方承認付國豪當晚確是遭人欺凌，但事件未達致破壞社會安寧的程度，談不上暴動；付雖聲稱他內心恐懼，卻表現冷靜，更即場接受記者訪問。法官李慶年就指出，付作供時也曾提及他對着鏡頭交代身後事，反問辯方：「係咪要見到佢失禁先叫驚?」

代表首被告賴雲龍的大狀指，當晚示威者攔截付國豪不准他離開，又有人嘗試「除佢條褲」，確屬於欺凌，但暴力程度未有升級至暴動，更指「除褲」在不少校園欺凌的事件中亦時有發生。李官表示欺凌不是暴動及非法集結控罪的法定辯解，惟擔心若辯方說法成立的話，或會「向小朋友發出錯誤訊息」。

辯方續指，當晚沒有人掟磚掟汽油彈，警方沒有施放催淚煙驅散人群，亦有網媒及電視台記者近距離拍攝直播，當時無人感到害怕。此外，時任立法會議員郭家麒及張超雄勸喻示威者不要「行私刑」，嘗試為事件「降溫」，雖然不成功，但就令當晚的暴力程度延遲或減低。

不過李官指，案中只有一名受害人並非暴動罪的辯解，「如果咁講，襲擊痱滋警個單暴動案都係得(事主)一個人」，反問辯方：「係咪私了一個人就唔構成暴動?」。他指，即使有記者在場採訪，也不代表現場沒有暴力和危險；更質疑若郭、張二人最終沒有離場，「會唔會成為付國豪第二、付國豪第三? 會唔會佢哋都被人襲擊呢？」

辯方強調，首被告當晚獨自行事，沒與其他示威者有共同目的夥同犯案，他手執美國國旗只是宣揚政治理念；付在事發時神志清醒，事後無骨折無永久傷害，亦無見過心理醫生，其傷勢未及控罪所指的嚴重程度。

至於次被告畢慧芬，則聲稱她今早出現發燒、雙手冰冷及頭暈等不適，透露她最近到醫院求醫，經驗血後得悉自己患淋巴癌一期，醫生現時已為她處方嗎啡等止痛藥。李官見況，遂批准她提早離庭求醫，但要求她明天向法庭補交醫生證明。聆訊明天繼續。

案中4名被告分別是賴雲龍(20歲)、畢慧芬(23歲)、何家樂(29歲)及黃逸豪(29歲)。賴、畢及何被控暴動罪；黃則被控非法集結罪。黃及畢另被控非法禁錮罪。賴、畢及何另被控對他人身體加以嚴重傷害罪。眾被告否認上述控罪受審。

而賴於案件開審前已承認普通襲擊付國豪，及阻礙救護隊目執行職務。何則承認管有攻擊性武器，有關控罪將於暴動等罪有裁決後一併判刑。