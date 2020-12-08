不滿的士司機被標籤高危群組　工會批強制檢測致停工促補助

政府日前宣布的士司機「一次性強制檢測計劃」，要求全港的士司機於本月9日至22日之間，到13個專屬檢測中心接受免費的鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。汽車交通業運輸總工會的士司機分會今日(8日)表示，強制檢測事倍功半，變相令行業停工，要求當局補助業界，協助司機渡過難關。該會又不滿當局標籤司機為帶病毒的高危群組，要求停止有關行徑。

的士司機分會主任何志強指出，不少司機擔心確診後手停口停、飯碗不保，因而不願做檢測。工會認為，政府的強制檢測事倍功半，要求政府推出誘因，包括發放新一輪抗疫基金；為每位強制檢測的司機提供提供50港元的燃油補助；每月發放500港元防疫物資津貼；以及在隔離及治療期間，每日發放500港元津貼至止康復為止。被問及政府發放500港元確診津貼，會否提升司機做檢測的誘因，他表示金額不足，作用不大。

分會理事吳偉志表示，他在沙田區詢問了100多位司機的意見，當中僅有約35%反映檢測期及檢控期不會開工。而相關措施令不少車主蒙受巨大損失，因此建議當局推出免費半年入氣優惠，以及在18區撥出免費泊車位，讓司機休息期間，毋須負擔租金，也不用被抄牌。

分會另一名理事梁達壯稱，政府一直斷言的士司機是高危人士，令大眾誤會的士司機是帶病毒者、高危群組，實際上的士司機確診數字不超過10位，而日前更有4位的士司機經金域檢驗做檢測後，出現「假陽性」，他認為當局有必要高度澄清、賠償有關司機的損失，並停止有關的標籤行為。

梁續指，疫情爆發是政府把關不力的後果，並非的士司機的責任，政府強制他們做檢測並影響其生計，做法並不合理。另外，由於不少司機計劃於明年1月底才復工，相信會影響的士服務，他認為政府應推出補貼，令更多司機繼續開工。