學生毀何君堯議辦判感化令　裁判官決定加刑押後再判

立法會議員何君堯的議員辦事處去年7月被人破壞。

元朗於去年7月21日發生白衣人襲擊市民事件，翌日有人到荃灣荃豐中心的立法會議員何君堯辦事處大肆破壞。首先敲打議辦玻璃牆的男學生承認一項刑事毀壞罪，於今年8月被判12個月感化令，惟律政司認為判刑過輕，要求法庭覆核刑期，改判他拘禁式刑罰。裁判官今天(8日)批准控方申請，下令為被告索取社會服務令報告，被告准保釋至12月22日等候判刑。

18歲男學生朱沛恆，被控於去年7月22日在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。

控方指，案情嚴重，被告是首位使用金屬座去敲打玻璃牆的在場人士，其行為亦間接鼓舞他人參與破壞，而當天是7.21事件的翌日，會有不同政見人士發生衝突的風險，而被告於案發前有多次示威經驗，故能預期當日示威亦有機會演變成暴力事件。

惟裁判官認為控方說法欠妥，指不能用目前的看法去看待過去，而在去年7月之前，不是每次示威遊行都必演變成暴力事件，而7.21事件可謂轉捩點。

控方又指，被告當日聯合另外兩人一起行事，並帶同口罩和手套，故屬有預謀犯事，其意圖是去教訓他認為做錯事的人，社會不能接納其不負責任和非法的行為，遂冀法庭判處拘禁式刑罰。

辯方則指，被告患有過度活躍症，使他更難以控制情緒，而案件是單一事件，被告是因為在網上媒體中知道有關7.21事件的報道，才觸發他到何君堯辦事處外破壞，被告過去能遵守感化官的建議。惟控方反駁指，被告於今年9月初因涉嫌非法集結而被拘捕，但案件仍在調查階段。