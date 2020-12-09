電動車公用充電設施嚴重短缺　大埔區供應最少僅36個　

政府明年首季將推出電動車普及化路線圖，計劃未來10至20年內禁售燃油車輛，惟本港電動車市場發展多年仍未見成熟，各區嚴重欠缺電動車充電設施，尤以大埔區的電動車公共充電器最少，只有36個；而南區的政府停車場甚至連一個電動車公共充電器也沒有！

環境局局長黃錦星書面回覆議員謝偉銓的提問，指根據運輸署資料，截至今年10月底，本港已登記電動私家車有16,417輛，約佔全港已登記私家車數量的2.5%，但不包括政府車輛。

但截至今年9月底，全港只有3219個電動車公共充電器，可供電動車充電，當中以觀塘區最多，有803個，而大埔區最少，只有36個。相關電動車公共充電器，有3分2是位於私營停車場內，佔2169個，而餘下1050個則位於政府停車場內，但葵青、屯門及南區政府停車場的電動車公共充電器供應最少，分別只有9個、2個及0個。

黃錦星指，政府已撥款1.2億港元，於去年至2022年擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡，目標於2022年於政府停車場內提供總數1,800個電動車公共充電器。另外，政府計劃設立系統提供政府電動車公共充電網絡的實時資訊。

除了充電器不足，泊車位短缺，亦令到有部分設有電動車公共充電器的泊車位，被燃油私家車佔用停泊，影響電動車充電。黃指，運輸署轄下的林士街、天星、大會堂和天后停車場，由今年8月起將總共48個泊車位劃為電動車專用，試行為期半年，該署事後會檢討成效，但政府現時未就有全港電動車專用泊車位訂定最合適數量，以及其與普通泊車位的比例。

黃稱，政府停車場安裝新的電動車充電器時，會選擇上層或遠離出口或升降機的泊車位，亦會在相關泊車位放置「雪糕筒」及貼出告示，增加電動車車主找到泊車位的機會。但政府未有計劃就私營停車場管理電動車泊車位提供指引。