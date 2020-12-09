康文署體育館泳灘等明起停開　公共圖書館及自修室將閉館

因應最新疫情發展，康樂及文化事務署今日(9日)宣布，明日(10日)起暫停開放轄下康樂和文化場地或設施，如圖書館及體育館等，以配合政府收緊社交距離的安排，僅署方轄下公園的靜態康樂設施，如大草坪及公園座椅等，以及公園內戶外緩跑徑仍會維持開放。

康文署指，所有公共圖書館及其自修室將暫停開放，而圖書館設於港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱，以及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站則維持服務，公共圖書館的網上服務，如電子書及電子資料庫等，將繼續提供。

至於室內體育設施，包括體育館、香港單車館、壁球中心、羽毛球中心、乒乓球中心等亦將於同日起關閉。表演場地，如音樂事務處的音樂中心及博物館將暫停開放，直至另行通告，場內所有節目及活動將會暫停。

康樂設施方面，所有刊憲泳灘、戶外康樂場地及設施包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、門球場、乒乓球枱、棋檯、極限運動場、滾軸溜冰場、滑板場、戶外健身設施、卵石徑、模型車場、模型船池、單車設施、單車通道除外、交通安全城、露天劇場、硬地羽毛球場、兒童遊樂設施等，將暫停開放。

早前已關閉的康樂設施，如戶外隊際運動的免費及收費場地、公眾游泳池、水上活動中心、桌球設施、觀眾席、貝澳營地和燒烤場等將繼續暫停開放。

在康體活動方面，所有康體活動將會暫停，直至另行通告，署方會為受影響的收費活動參加者安排全數或部分退款。退款安排方面，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交或郵寄到康文署各分區康樂事務辦事處或各相關康樂場地的櫃枱辦理。

由於今年場地因疫情多次關閉，引致大量退款個案需要處理，預計需時較長才能完成處理退款申請，而位於表演場地的城市售票網售票處，及附設的自助取票機將於繼續暫停開放，城市售票網則維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務，因設施關閉而引致的退款、退票事宜將於稍後作出安排。