女嬰遭焗死案　控方指父親蓄意而為　辯方稱母親說謊圖推卸責任

42歲無業漢張應輝涉兩年前以枕頭被鋪焗死3個月大女兒一案，控辯雙方今早（9日）進行結案陳詞。控方力陳事件並非意外，又指死者母親的證供可信，死者當時確是被枕頭被鋪蓋着頭，而且是被告蓄意所為；辯方則強調本案是悲劇，被告在事件中確有疏忽，但並無謀殺親女。

控方陳詞時指，雖然被告承認因疏忽而誤殺女兒，但死者母親回家時確是看到女兒被枕頭被鋪覆蓋，她對當時的情況描述得很詳細，故並非「作古仔」，案件明顯是謀殺而非意外。

控方強調，死者母親並非「完美媽媽」且有案底，但不論其背景如何，是她不理他人反對堅持誕女，亦見她愛錫女兒。雖然她當日留下女兒令她一生後悔，但她與被告的情況不同，她當時有輕微產後抑鬱只想一時逃避，而且她離家時知道女兒會有父親照顧，故她並沒犯法。

相反，被告是最後一個離開並獨留女兒在家，他聲稱當時預期妻子很快便回家，但從他臨走前發給妻子的短訊內容，可見他所說的並非事實。

控方指出，只要綜合所有證供，便不難發現案件不大可能是意外，專家指死者不可能把枕頭被鋪抓到自己身上，亦沒有其他人能進入案發單位，故唯一合理推論是最後離家的被告所為。即使被告稱離家是為嚇嚇妻子，他大可帶死者一同離開，又或是交他人照顧，但他發訊息給妻子說她會後悔一世，唯一合理推論是他有意殺害女兒或令她受嚴重傷害。

但辯方反駁指，本案根本是一齣悲劇，被告並不是「殺人狂魔」，而他其實亦十分愛錫女兒。辯方反指，死者母親的證供不可信，因為她是有動機要把所有罪責推給被告，故此一直在講大話。

辯方坦言，若被告有意殺害女兒，大可直接將她焗死，毋須拿枕頭被鋪蓋着她。的確被告需就獨留女兒在家致其死亡負上責任，但其責任只限因嚴重疏忽導致的誤殺，而非謀殺。

42歲被告張應輝，被控於2018年8月22日在香港謀殺其女兒張嘉雯。