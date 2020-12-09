新居屋提早於下周二攪珠　預計最快明年5月揀樓

房屋委員會今(9日)宣布「居屋2020」 及「白居二2020」攪珠儀式，提早於下周二(15日)早上10時30分進行，屆時會由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持儀式。房委會預計在明年5月或6月開始居屋揀樓，以及向白居二計劃的合資格申請者發出批准信。

房委會日前就此期居屋收到23.6萬份居屋申請，即超額認購近33倍，而白居二申請亦有10.3萬份。該會因應疫情影響，將居屋及白居二由今年7月延至9月才接受申請，當時預計攪珠及揀樓日期亦隨之分別延至明年1月及6月。不過該會今日宣布提早於下周攪珠，即較預期快半個月。

房委會表示，將為新一期居屋及白居二分別攪珠，決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序。因疫情關係，整個攪珠過程將在房委會的facebook專頁上直播，將不會安排公眾及傳媒出席。而攪珠結果會於當日下午上載至房委會或房屋署的官方網頁。網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後，陸續收到電郵通知有關攪珠結果。

今次擬以市價63折推售的4個屋苑，共提供7047個單位，售價約123萬至513萬港元。屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。當中彩禾苑可「即買即住」，而其餘山麗苑、錦駿苑及啟翔苑、分別預計至明年11月、2023年2月及2023年5月才入伙。