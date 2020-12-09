逾60%自資院校收生不足　珠海學院取錄82人只達預期10%

經濟寒冬遇上適齡中學人口持續下跌，本港自資院校本學年大都面臨收生困難。據教育局資料顯示，逾60%自資院校於2020/21學年的實際收生人數不及預期，其中有5間院校的收生人數更比預期少60%或以上，其中珠海學院預期收生800人，最終只能取錄82人，為預期的10%，而另一所只開辦副學位課程的青年會專業書院，原本預計今年可收生55人，但最終只錄得4人。

教育局提供28所自資院校的預期及實際收生人數，包括自資副學位、學士學位一年級及銜接學位，截止10月底，撇除部分未有提供數字的院校，18所院校的實際收生人數亦不及預期，半數院校的本學年收生人數不及去年。早前傳出多個課程「零收生」的珠海學院，其學士學位一年級及銜接學位共收到82名學生，較去年的155人跌近一半，而今年預計收生800名，故今年只達預期的10%。

多年來亦見對收生困難的宏恩基督教學院及香港能仁專上學院，今年亦分別收生83名及56名，但亦較預期分別少逾70%及60%。

根據教育局資料顯示，開辦副學位課程的明愛社區書院錄得「零收生」。明愛今午回覆東網時表示，2個高級文憑課程，分別是幼兒教育高級文憑，及長者健康及社區照顧高級文憑課程，因發展需要而在本學年停止收生。

不過，仍有數間院校的實際收生人數較預期多，其中明愛專上學院預期收725名學生，最終本學年收到819名，較預期多13%；香港大學專業進修學院及香港大學附屬學院預期收3152名學生，最終較預期多10%，達3,473人。