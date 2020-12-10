2男子違強制檢疫令罪成　分別罰款1萬元及判囚2周

2名男子因違反第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，今日(10日)於裁判法院分別被判即時監禁2星期及罰款1萬港元。衞生署表示，截至今日共有80人因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款1.5萬港元。

首宗個案涉及一名47歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。經調查後發現，他在入境後沒有到其檢疫地點，其後警方接報，並於4月4日在荃灣截獲該名男子。他被控兩項違反強制檢疫令，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁2星期。

第二宗涉及一名36歲男子，他為跨境貨車司機，早前於內地遺失駕駛執照，因此須回港補領。回港時，他獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日，及後其內地同事尋回駕駛執照並送回香港。他在檢疫令尚未屆滿前，在未取得獲授權人員許可下，於5月16日離開檢疫地點並計劃駕駛貨車返回內地，他在落馬洲出入境管制站被截獲。他被控兩項違反強制檢疫令，今日於粉嶺裁判法院被判處罰款1萬元。